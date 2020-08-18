شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل 8 إصابات جديدة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار سجلت محافظة القليوبية، الاثنين، 8 حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في مركز ومدينة بنها. وسجلت 10 مراكز أخرى على مستوى المحافظة "صفر" إصابة بالفيروس على مستوى القليوبية، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الاثنين عند 9166 حالة إصابة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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