شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: إنشاء محاور جديدة لتخفيف الضغط المروري (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ: «كنا نعاني من ازدحام مروري ووجود بعض الكثافات، نتيجة لمرور سيارات النقل داخل طرقات المحافظة، وتشاركنا مع عدد من الجهات، في إنشاء محاور جديدة، وجاري تنفيذ طريقين دائريين شرقي وغربي، الأول شرق العاصمة ينفذه جهاز التعمير للساحل الشمالي، يقع بين كفر عسكر وأبوعمر، لينقل الحركة خارج مدينة كفر الشيخ العاصمة إلى المحافظات المجاورة دون الدخول للمدينة».

جاء ذلك خلال تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، رافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، للأعمال التمهيدية لرصف طريق «صبري القاضي» بغرب مدينة كفرالشيخ، ومنطقة السلخانة،بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

محاور جديده

محاور جديده

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه جاري العمل بالطريق الدائري الغربي «محور صبري القاضي»، تنفذه إحدى شركات المقاولات، ويقع عليه سوق الجملة الرئيسي للمحافظة، وسينقل الحركة من القوس الغربي عبر طريق جديد «محور عرضي» يصل من طريق السلخانة لحديقة صنعاء، ليربط بين شرق وغرب العاصمة، وهذه الطرق ستخلق محاور مرورية جديدة مع تنمية عمارية سيخفف كثافة الحركة وينقل حركة النقل خارج المدينة.

محاور جديده

محاور جديده

وأضافت المحافظة أنه جاري إنشاء حديقة شرق العاصمة بجوار موقف كفر الشيخ الجديد، وتطوير الحديقة المجاورة لطريق صبري القاضي، غرب مدينة كفر الشيخ، مؤكداً أنه كلف رئيس المركز والمدينة، بإعادة تأهيل شارع صبري القاضي، بإنشاء حارتين للسيارات، ووضع إشارة مرورية، لتنظيم سير السيارات، وتوسعة بعض الأماكن مكلفًا بتأهيل الطريق لأعمال الرصف، واستكمال أعمال تطوير مزلقان السلخانة بغرب المدينة، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين.