شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ : تحويل 3 مدارس ثانوية فنية إلى مدارس تأسيس عسكري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تحويل 3 مدارس ثانوية فنية إلى مدارس تأسيس عسكري، ابتداء من العام الدراسي المقبل «2020 – 2021»، وهي مدرس بيلا الثانوية الصناعية ،ومدرسة بلطيم الثانوية الصناعية ،ومدرسة دسوق الثانوية الصناعية..

جاء ذلك في إطار التعاون المثمر بين المحافظة وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ووزارة التربية والتعليم وبناء على موافقة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وتوقيع محافظ كفر الشيخ ،والمتضمنة زيادة أعداد مدارس التأسيس العسكري ،تنفيذا لتوجيهات الدولة بالارتقاء بالتعليم الفني كونه الركيزة الأساسية لدفع عجلة الإنتاج والتنمية وتنمية روح الولاء والانتماء لأبنائنا الطلاب

وعلى جانب آخر استقبلت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، العقيد محمد شبل، والعقيد أحمد نصار بمكتب المستشار العسكري، بحضور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، وهاني حمدان ،مسؤول غرفة عمليات المديرية، ونقلا رسالة العقيد عمرو حسن سعد، المستشار العسكري ،وتسلمت الخطاب المتضمن تحويل المدارس لتأسيس عسكري.