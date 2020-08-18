شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة النواب»: قرض 50 مليون دولار من البنك الدولى لمكافحة «الفيروس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع الاستجابة لمكافحة كوفيد 19- مصر، بقيمة 50 مليون دولار، فيما أعلنت وزارة الصحة تعافى 908 حالات من الفيروس، ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 59743 حالة حتى الآن.

واعتذرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن عدم حضور اجتماع اللجنة، أمس، وكان من المقرر استماع اللجنة لبيان الوزيرة بشأن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وأفادت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية بأن المشروع يستهدف تعزيز الوقاية والكشف عن وباء كورونا، ويعد إحدى مراحل برنامج تتولى وزارة الصحة تنفيذه، وفقا للاستجابة الطارئة لفيروس كورونا، لتوفير المعدات الطبية وإدارة التنفيذ والرقابة والتقييم، والاستجابة لحالات الطوارئ العارضة.

ووفقا للاتفاق، يقدم البنك لمصر قرضا بقيمة 50 مليون دولار للمساهمة فى تمويل المشروع، بمعدل فائدة مرجعى بالنسبة للدولار، كل 6 أشهر، وهامش متغير، على أصل قيمة القرض، على أن يسدد القرض على 60 قسطا، نصف سنوى، وفترة سماح 5 سنوات.

وطبقا للاتفاق، ينتهى حق المقترض فى السحب من حصيلة القرض فى 30 يونيو، أو فى تاريخ آخر يحدده البنك، بناء على طلب المقترض، ويصبح الاتفاق نافذا من تاريخ تلقى البنك ما يثبت اتخاذ مصر الإجراءات الدستورية للتنفيذ.

ووافقت اللجنة، على قرار رئيس الجمهورية، رقم 427 لسنة 2020، بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين الحكومة والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، بشأن تقديم الصندوق معونة بقيمة مليون دينار كويتى، للمساهمة فى دعم محاربة فيروس كورونا، من خلال توفير الاحتياجات العاجلة فى جمهورية مصر العربية، والموقع بتاريخ 24 /3 /2020.

وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أن المعونة تستهدف الإسهام فى تلبية الاحتياجات العاجلة لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وتغطية تكاليف تلبية هذه الاحتياجات، بما يشمل تكاليف المواد الأساسية الطبية والأدوية وكل ما يتصل بالرعاية الطبية، والمحافظة على سلامة المواطنين، وتغطية تكاليف توفير وسائل المراقبة والعجز الإجبارى للحد من انتشار الوباء.

ويقضى خطاب التفاهم بعدم تغطية المعونة أى مصروفات إدارية أو رواتب أو مكافآت أو حوافز للعاملين فى المؤسسات أو الوزارات الحكومية، وأن تمثل وزارة التعاون الدولى الحكومة المصرية، فى ما يتعلق بتطبيق أحكام خطاب التفاهم والوفاء بالالتزامات الواردة فيه، وتحدد جهات الاختصاص التى تنفذ المعونة وتستفيد منها؛ سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما يضمن تحقيق أهداف المعونة.

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من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة، تعافى 908 حالات من فيروس كورونا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية، ليرتفع الإجمالى إلى 59743 حالة حتى الآن.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، عن تسجيل 139 إصابة جديدة ووفاة 19 حالة جديدة، ليصل إجمالى المصابين إلى 96475 حالة، منهم المتعافون و5160 حالة وفاة.

وقال أشرف عبده: «هذه الاحتفالية، تعد استمرارا لسلسلة النجاحات لإبطال العزل الصحى فى مستشفى الأقصر العام، ونستهدف تسجيل أسمائهم فى سجلات أبطال الجيش الأبيض، موضحاً أن المستشفى سطر بطولة جديدة، بعدم استقبال حالات إصابة جديدة بكورونا، على مدار اليوم بأكمله، للمرة الثانية منذ تحويله للعزل الصحى».