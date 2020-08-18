شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة «كورونا»: حجزنا لقاحات من إنجلترا والصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر حجزت كمية لقاحات من بريطانيا والصين تكفى معظم المواطنين.

وأوضح «حسنى»، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، أن الاطمئنان الزائف للمواطنين واعتقادهم الخاطئ بأن الفيروس انتهى تسبب فى ارتفاع الإصابات، مدافعًا عن اللجنة ووزارة الصحة ضد اتهامات البعض بأن المستشفيات ترفض استقبال المرضى، إذ إن البعض خلطوا بين أماكن العزل والاشتباه.

وأضاف «حسنى» أن الارتفاع الطفيف للإصابات بعد عيد الأضحى سببه الاطمئنان الزائف للمواطنين واعتقادهم بأن الجائحة انتهت، وهو أمر قد يتسبب فى انتكاسة رغم تراجع الإصابات بشكل ملحوظ، موضحاً أن أرقام الإصابات زادت عقب شهر رمضان لتخلى المواطنين عن إجراءات الوقاية وتحركهم دون أى حذر، ما أدى لارتفاع حاد فى أعداد المصابين، ولكن تمت السيطرة على الوضع، ما أدى إلى انخفاض شديد فى أعداد الإصابات والوفيات بعدها.

وتابع «حسنى» أن إغلاق وزارة الصحة عددا من مستشفيات العزل لا يعنى أن الفيروس انتهى، بدليل أن الدولة مازالت تشدد على ضرورة الاستمرار فى الالتزام بإجراءات الحماية والوقاية مع عودة الحياة.

ونبه «حسنى» إلى أن اتخاذ الدولة الإجراءات الاحترازية لن يفيد كثيراً إذا لم يعِ المواطن دوره فى وقاية نفسه من العدوى، وإذا تحقق ذلك يمكن توقع أن تكون الإصابات بالفيروس نادرة بحلول منتصف سبتمبر.

وأضاف رئيس لجنة مكافحة كورونا أن المزاعم بارتباط الزيادة بموجة ثانية للفيروس تفتقد لدليل علمى، مع ملاحظة أن الحديث عن اختفاء الفيروس بالكامل بعيد تماما عن العلم، كما أنه لن يزول فى أشهر قليلة، لافتاً إلى أن نوع كورونا الذى أصاب مصر اسمه «الظريف» لأنه أضعف أفراد عائلة الفيروس، أما النوع الذى أصاب مدينة ووهان الصينية فمن النوع شديد الفتك بالبشر وهو ما انتشر فى أمريكا وأوروبا.

ولفت «حسنى» إلى أن مصر كانت من أولى الدول التى بادرت باتخاذ خطوات جادة وقوية لحماية مواطنيها بإغلاق المطارات وعزل الوافدين والحظر المتدرج وفرض الكمامة بالقانون، مشدداً على أنه شخصيا فخور بأن مصر فيها هذه الدرجة من الجودة والقدرة على استيعاب وعلاج تلك الأعداد من المصابين والوصول بهم إلى بر الأمان، ولا يخفى على عاقل أن ما يتم تقديمه للمرضى داخل تلك المستشفيات من رعاية وبروتوكول علاج ومتابعة لحظة بلحظة حتى خروج المريض سليما معافى، أشياء لا يمكن إنكارها وقد تحدث بها كل من شاهدها، ولكن هناك أبواقًا وتيارات تريد دائما هدم النجاح وتقليل الإنجازات، لكنها لن تفلح أبدا.

وأكد «حسنى» أن البروتوكولات المصرية لعلاج أعراض كورونا من بين أفضل البروتوكولات على مستوى العالم، وهناك عدد من الدول المجاورة وغيرها استخدمته بعد إعلان مصر عنه، حيث تم وضع أول بروتوكول فى إبريل الماضى وتم تحديثه مرتين فى مايو ويونيو لمسايرة الاكتشافات وطبيعة الفيروس، وتم إقراره من قبل اللجنة العلمية لمكافحة كورونا وموافقة وزارة الصحة، كما كانت وزارة الصحة من أولى المؤسسات التى استخدمت أدوية جلطات الدم وسرسوب اللبن فى العلاج بجانب الكورتيزون وغيرها من الأدوية الناجحة فى المساعدة على الشفاء من المرض، كما أن مصر رفضت إيقاف استخدام عقار «الهيدروكسى كلوروكين» لأنه أثبت كفاءة مع المرضى المصريين وجاء بنتائج رائعة، وهو دواء ليس جديدا بالنسبة لنا، وعندما طلبت منظمة الصحة العالمية إيقاف العمل به لم نستجب لها إلا بالنسبة للحالات شديدة الخطورة.

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