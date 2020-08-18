شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس: الـDNA أثبت أن جميع الملوك الفراعنة مصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إنه لأول مرة في حياته يخرج في لقاء تلفزيوني على الهواء، في نفس توقيت مباريات الأهلي، مؤكدًا عشقه للنادي الأحمر وحرصة على مشاهدة جميع مبارياته المحلية والخارجية.

ورد حواس، خلال حواره ببرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه خالد أبوبكر على شاشة«ON»، على مزاعم أن توت عنخ آمون «عبراني»، قائلًا: «من يقول ذلك واحد مجنون في الآثار.. وأم توت عنخ آمون، ملكة في المقبرة 35 وهي ابنة الملك أمنحتب الثالث، ولا يصح الهجوم على توت عنخ آمون، ولا يمكن القول أن هناك ملك مصري عبراني، ومن يقول ذلك خيانة عظمي لأن الـDNA أثبت أن جميعهم مصريين».

وفي رده على تصريحات إيلون ماسك، قال :«معرفش مين إيلون ماسك.. هو مشهور، بس عاوز شهرة.. ولا يمتلك دليل حول تصريحاته عن الأهرامات».