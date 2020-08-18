شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم القطع الأثرية بمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط قبل إعادة افتتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضع وزارة السياحة والآثار اللمسات النهائية على عملية ترميم المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، واتمام المراحل النهائية للأعمال بقاعة العرض المركزية، وتطور سيناريو العرض بها، وذلك قبيل الافتتاح الوشيك للمتحف، حيث قام الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، مؤخرا بجولة تفقدية للمتحف ووجه بإجراء بعض التعديلات على سيناريو العرض وأماكن بعض الفتارين بالقاعة، وذلك لاثراء العرض بمزيد من القطع الأثرية خاصة تلك المتعلقة بالحضارة الإسلامية والقبطية.

وإليك أهمية المتحف التاريخية وأبرز القطع الاثرية المعروضة:

1. من أهم القطع الأثرية التى تزين المتحف تمثال المرضعة ولوحة الولادة من عصر الدولة الحديثة.

2. جزء من أقدم هيكل عظمي لقدم مومياء تم توصيلها بجزء تعوضي مصنوع من الخشب.

3. تماثيل للملوك امنمحات الثالث على هيئة ابو الهول، وتحتمس الثالث جالسا، وتمثال للاله نيلوس من العصر اليوناني الروماني.

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4. 50 مشكاة من العصرالإسلامى، ومشربية وبعض الشبابيك الجصية مطعمة بالزجاج الملونة والتى تم نقلها من القلعة.

5. مجموعات متنوعة من التماثيل الصغيرة و التمائم المصنوعة من الفاينس الأزرق ووتمثال للكاتب المصرى مصنوع من الجرانيت الأحمر مع أدوات الكتابة والأحبار والفرش الخاصة به.

6. ويعد متحف الحضارة من أهم المشروعات التى تمت بالتعاون مع منظمة اليونسكو ليصبح من أكبر متاحف الحضارة في مصر والشرق الأوسط.

7. يضم المتحف جميع مظاهر الثراء والتنوع للحضارة المصرية منذ عصر ما قبل التاريخ إلى وقتنا الحاضر.

8. افتتحت ايرينا بوكوفا مدير عام منظمة اليونسكو سابقا، ووزير السياحة و الاثار قاعة للعرض المؤقت به عام 2017.