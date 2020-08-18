شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فئات مستثناة من قرار زيادة أسعار اشتراكات المترو.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة المترو أمس الإثنين، تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار تذاكر خطوط المترو التى أقرها المهندس كامل الوزير وزير النقل بواقع 5 جنيهات لأقل من 9 محطات و7 جنيهات لأكثر من 9 محطات وأقل من 16 محطة و10 جنيهات لاكثر من 16 محطة، وتضمن قرار الزيادة تحريك أسعار وقيمة الاشتراكات بالخطوط الثلاثة مع استثناء 3 فئات من قرار الزيادة جاءت كالتالى: 1ـ أسعار اشتراكات الطلاب وقيمتها: ـ 33 جنيها لاستقلال محطات 3 مراحل لمدة 3 شهور. ـ 41 جنيها لاستقلال محطات 4 مراحل لمدة 3 شهور. Advertisements 2ـ أسعار اشتراكات كبار السن فوق الـ 60 عاما وقيمتها موحدة لاستقلال محطات 4 مراحل وقيمته 135 جنيها لمدة 3 شهور. 3ـ أسعار اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة وقيمتها: ـ 22 جنيها لاستقلال محطات 3 مراحل لمدة 3 شهور. ـ 27 جنيها لاستقلال محطات 4 مراحل لمدة 3 شهور

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