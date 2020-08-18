شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج جثة شخص من أسفل أنقاض عقار شارع قصر النيل المنهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشل رجال الحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء انتصار منصور مدير الإدارة، جثة شخص ٱخر أسفل ركام العقار المنهار بشارع قصر النيل، وسط تواجد سيارات الإسعاف بمحيط العقار وتم نقله إلى المشرحة، وسط فرض كردون أمنى بمحيط العقار لمنع وصول الأهالى إلى المكان.

وكانت قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء انتصار منصور مدير الإدارة، وأجهزة محافظة القاهرة، تمكنت من إنقاذ 14 شخصا وإسعاف إثنين بالموقع ونقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر، من موقع العقار المنهار بشارع قصر النيل، وتم انتشال جثة لعامل من ذات العقار عصر الأثنين.

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وكشفت التحريات، أن العقار المنهار رقم 50 شارع قصر النيل يقع على مساحة 1500 متر ومكون من أرضى وأربعة أدوار، وتم فصل كافة المرافق عنه، ويوجد به شركة صرافة بالدور الأرضى ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق.

وتواصل قوات الحماية المدنية وأجهزة محافظة القاهرة عمليات الإنقاذ لسكان العقار المنهار بشارع قصر النيل، وتتواجد كافة الأجهزة المعنية بموقع الحادث الإسعاف والحماية المدنية وقيادات محافظة والقيادات الامنية، على رأسها اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة.