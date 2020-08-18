تنسيق 2020.. تعرف على مواعيد إرفاق الرغبات عن طريق معامل الجامعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة التعليم العالى موعد انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات بداية من السبت 22 أغسطس ولمدة 5 أيام، وتنتهى يوم 26 أغسطس لتسجيل رغبات الطلاب، وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” ما حددته وزارة التعليم العالى لمواعيد إدخال الرغبات من خلال المعامل المتاحة بالجامعات:-
1- يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.
2- على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي(الكمامة)حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.
3- يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات.
4- سيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.
5- ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.
وكانت وزارة التعليم العالى ، أعلنت أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر، أى بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أى بنسبة 94.40%، والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أى بنسبة 79.90%.
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