شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2020.. تعرف على مواعيد إرفاق الرغبات عن طريق معامل الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة التعليم العالى موعد انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات بداية من السبت 22 أغسطس ولمدة 5 أيام، وتنتهى يوم 26 أغسطس لتسجيل رغبات الطلاب، وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” ما حددته وزارة التعليم العالى لمواعيد إدخال الرغبات من خلال المعامل المتاحة بالجامعات:-

1- يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.

2- على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي(الكمامة)حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

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3- يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات.

4- سيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

5- ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.