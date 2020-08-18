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حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 22 مليون حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم، حاجز الـ 22 مليون حالة، منذ تفشى الوباء، وفيما تم تسجيل 776,560 حالة وفاة، ووصلت أعداد الشفاء إلى 14,769,293، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز". 

وجاء ترتيب الدول الأكثر تسجيلا للإصابة بالفيروس كالتالى: الولايات المتحدة وسجلت حتى الآن 5,608,639، وجاء فى المركز الثانى دولة البرازيل، والتى رصدت 3,359,570 اصابة بالفيروس، وفيما حلت فى المركز الثالث دولة الهند والتى وصل أعداد الاصابات إلى 3,359,570، واحتلت روسيا المركز الرابع بعد أن سجلت 927,745 إصابة بالفيروس. 

يذكر أن ، قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى دخل مدينة ووهان الصينية ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم، وتواصل الجهات الطبية جهودها للتوصل إلى لقاح فعال لهذا الفيروس المستجد، عبر إجراء المزيد من التجارب السريرية. 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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