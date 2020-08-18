شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة طفل أسوان تروى لتليفزيون الخليج 365 تفاصيل إلقاء عامل مخبز له فى "عجانة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عبد الرازق أحد أفراد أسرة، الطفل محمد مصطفى شحات مصطفى، من محافظة أسوان، الذي قام عامل مخبز بإلقائه فى "عجانة دقيق" فى مخبز بأسوان: "قام بإلقائه في العجانة دون ضمير أو إنسانية"، موضحاً أنه استغاث لفترة طويلة حتى قام العاملين بالخارج بفصل التيار وقاموا بإخراجه من "العجانة". جاء ذلك فى تغطية خاصة أجراها تليفزيون الخليج 365 من أمام المستشفى التى يرقد بها الطفل حالياً، بمشاركة الزميل عبدالله صلاح مراسل الخليج 365 بأسوان، حيث أعد التغطية محمد محسوب، وقدمها رامى الحلوانى وشروق وجدى. وأضاف أن المجنى عليه يبلغ من العمر 15 سنة والعامل الذي اعتدى عليه يبلغ عمره 33 سنة. وأشار إلى أن الطالب المجني عليه حدث له كسر في الفقرة السادسة والسابعة، كذلك قطع في الحبل الشوكي وكسر في لوح الكتف والأصابع ، موضحاً أن الأطباء أكدوا أن انقطاع الحبل الشوكي أدى إلى شلل رباعي.

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