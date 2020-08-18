شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف سبل الاتصال بالمبادرات الرئاسية للعلاج من الأمراض المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الإستفسار عن المبادرات الرئاسية للإنتفاع بخدماتها فى جميع محافظات الجمهورية، وقالت إن مبادرة صحة المرأة يمكن الإستفسار عنها من خلال رقم 15335 ومبادرة الأمراض المزمنة من خلال رقم 15335 وبينما مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بقوائم الانتظار من خلال رقم 15300 .

وتقدم المبادرات الرئاسية العلاج والكشف والتحاليل للمنتفعين والمرضي بالمجان دون أى تكاليف كما أنها متوفرة في جميع المحافظات ويمكن الوصول إلى أقرب مركز للحصول على الخدمة من خلال تطبيق صحة مصر أو من خلال الاتصال على الخطوط الساخنة المتوفر بالمبادرات .

وتوفر المبادرات الرئاسية أفضل المختصين للكشف والعلاج فى التخصصات الطبية المختلفة كما أن الدولة تدعمها بـ 100% من المستلزمات والأدوية وتستهدف المبادرات تكوين قاعدة بيانات كاملة عن المرضي لإستغلالها في بيان انتشار الأمراض عبر الخريطة الصحية للبلاد .