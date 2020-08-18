شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يهاجم الديمقراطيين فى فعالية انتخابية بمينيسوتا.. ويؤكد: سيصادرون الأسلحة المرخصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، المخاطر المزعومة لإدارة بايدن ، محذرا من أن الديمقراطيين سيصادرون الأسلحة المملوكة بشكل قانوني إذا تم انتخابهم.
وهاجم الرئيس يهاجم الديمقراطيين في خطاب يلقيه في مينيابوليس، وقال:"أنا الشيء الوحيد الذي يقف في طريق تعديلك الثاني" ، مضيفًا أنه سيتم "طمسه" في ظل رئاسة بايدن.
ووصل ترامب إلى مينيسوتا وعقد مسيرة مصغرة في المطار مع مجموعة من المؤيدين.
قال ترامب: "سوف يلغون التعديل الثاني الخاص بكم إذا فازوا".. ويشار إلى أن تعديل في الدستور الأمريكي يعطي حق للمواطنين بحمل واحتفاظ بالسلاح .
في الواقع ، قال بايدن إنه يدعم حظر الأسلحة الهجومية وبرنامج إعادة شراء الأسلحة الطوعي ، لكنه لم يقترح مصادرة الأسلحة النارية المملوكة بشكل قانوني.
كان الرئيس ينظم المزيد من هذه الفعاليات الانتخابية الصغيرة في الأسابيع الأخيرة ، حيث جعل جائحة الفيروس التاجي مسيراته التقليدية مستحيلة.
وهاجم مرة أخرى الصين، وقال إن الاقتصاد الأمريكى كان فى أفضل أوضاعه على الإطلاق قبل اندلاع "فيروس الصين".
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