شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يهاجم الديمقراطيين فى فعالية انتخابية بمينيسوتا.. ويؤكد: سيصادرون الأسلحة المرخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، المخاطر المزعومة لإدارة بايدن ، محذرا من أن الديمقراطيين سيصادرون الأسلحة المملوكة بشكل قانوني إذا تم انتخابهم.

وهاجم الرئيس يهاجم الديمقراطيين في خطاب يلقيه في مينيابوليس، وقال:"أنا الشيء الوحيد الذي يقف في طريق تعديلك الثاني" ، مضيفًا أنه سيتم "طمسه" في ظل رئاسة بايدن.

ووصل ترامب إلى مينيسوتا وعقد مسيرة مصغرة في المطار مع مجموعة من المؤيدين.

قال ترامب: "سوف يلغون التعديل الثاني الخاص بكم إذا فازوا".. ويشار إلى أن تعديل في الدستور الأمريكي يعطي حق للمواطنين بحمل واحتفاظ بالسلاح .

في الواقع ، قال بايدن إنه يدعم حظر الأسلحة الهجومية وبرنامج إعادة شراء الأسلحة الطوعي ، لكنه لم يقترح مصادرة الأسلحة النارية المملوكة بشكل قانوني.

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كان الرئيس ينظم المزيد من هذه الفعاليات الانتخابية الصغيرة في الأسابيع الأخيرة ، حيث جعل جائحة الفيروس التاجي مسيراته التقليدية مستحيلة.

وهاجم مرة أخرى الصين، وقال إن الاقتصاد الأمريكى كان فى أفضل أوضاعه على الإطلاق قبل اندلاع "فيروس الصين".