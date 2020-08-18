شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب من ولاية "ويسكونسن": سألقى خطاب مؤتمر الحزب الجمهورى من البيت الأبيض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى فعالية انتخابية من ولاية ويسكونسن أنه سيلقي خطاب مؤتمر الحزب الجمهوري من البيت الأبيض يوم الخميس المقبل.
ويعد مؤتمر الحزبين الديمقراطي والجمهورى أهم فعاليات انتخابية قبل انعقاد الانتخابات فى نوفمبر 2020، حيث يتم الإعلان فيها عن المرشح الرسمى للحزب وعن خطته.
وكان ترامب قضى اليوم فى فعاليات انتخابية مصغرة فى ولايتى مينيسوتا وويسكونسن تحدث خلالها إلى مجموعات من مؤيديه.
وكان مكتب المستشار الخاص قال الأسبوع الماضي إن ترامب قد يلقي الخطاب من البيت الأبيض ، لكنه قال إنه قد تكون هناك مشكلات لموظفي البيت الأبيض المشاركين في الحدث بسبب قانون "هاتش" ، الذي يضع قيودًا على الأنشطة السياسية للموظفين الفيدراليين أثناء العمل. تجاهل ترامب مرارًا هذه القيود القانونية.
ومن المتوقع أن يثير إعلانه الجدل لأن ساكن البيت الأبيض ينبغى أن يمثل جميع الأمريكيين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.
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