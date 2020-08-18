شكرا لقرائتكم خبر عن بعد يوم تفاعلى وانتخابات.. اطلاق اسم الفريق العصار على الدفعة الثانية للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت شعار "العظماء يصنعون التاريخ ليمهدوا الطريق لشباب المستقبل"، وانطلاقاً من حرص الأكاديمية الوطنية للتدريب على تطبيق أحدث المعايير الدولية في إثراء المعرفة وتطوير المهارات، أقامت الأكاديمية يوم تفاعلي للدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة امتد الى ١٢ ساعة متواصلة، لاختيار اسم الدفعة من خلال الانتخابات.

واختارت الاكاديمية طريقة التصفيات وتقسيم ترشيحات الاسماء الى مجموعات، حيث تم وضع ١٥٠ اسم مقترح، مقسمين الى عدة مجموعات بين اعضاء الدفعة، وقامت كل مجموعة بعرض فلسفة اختيار الاسم، وهو ما ساهم في تطوير مهارات المناظرات وإعلاء قيم العمل المؤسسي بين المشاركين فى الدفعة، مع الإبقاء والحفاظ على أهمية العمل الجماعي.

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وكان من أهم الأسماء المطروحة للانتخاب الفريق الراحل محمد العصار، وزير الدولة للانتاج الحربى السابق، والشهيد أحمد المنسي، وحورس، ورائد الاقتصاد المصرى طلعت حرب، وعلي مبارك، فضلا عن شعارى "حلم وطن"، و"بداية"، وفي نهاية المداولات أعلنت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للاكاديمية الوطنية للتدريب عن الاسم المُنتخب للدفعة وهو "الفريق محمد العصار" تقديراً لجهوده العظيمة.