شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان: مناقشة نظام التعليم الهجين باجتماع مجلس الجامعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أن كليات الجامعة بدأت فى وضع تصور تطبيق منظومة التعليم الهجين المقرر تطبيقها مع بداية العام الجامعى الجديد 2020/2021، والتى تعتمد على نظام التعليم أون لاين والتعليم وجها لوجه، على حسب الكليات العملية والنظرية.

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وأضاف الدكتور حسام رفاعى فى تصريح لـ" الخليج 365 " أنه من المقرر أن يعرض عمداء الكليات خطة ونظام تطبيق منظومة التعليم الهجين باجتماع مجلس الجامعة المقبل، لافتا إلى أنه من المقرر أن وزارة التعليم العالى ستطلق المنصة الالكترونية للجامعات لتكون جاهزة للجامعات.

وأكد الدكتور حسام رفاعى، أن جامعة حلوان تستعد لتطبيق نظام التعليم الهجين فى العام الجامعى 2020-2021 من خلال إنشاء منصة التعليم الالكترونى بجامعة حلوان، والتى تم الانتهاء منها بالفعل وسوف تبدأ قريبا دورات تدريبية على استخدامها تقدمها كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بالجامعة، مؤكدا أن الجامعة تقوم حاليا بتطوير البنية التحتية الرقمية استعدادا لتطبيق نظام التعليم الهجين فى العام الجامعى القادم.