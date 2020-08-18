إحباط عمليتي تنقيب عن الآثار في منزلين بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: وردت معلومات للعميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بتنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار خلسة داخل منزلين بمنطقة البراجيل دائرة مركز أوسيم. عقب تقنين الإجراءات، داهمت مأمورية المنزلين بقيادة الرائد محمد مجدي ومعاونه الرائد وليد كمال رئيس مباحث نقطة البرايجل، وتم التحفظ على أدوات الحفر. وشكل العقيد أحمد الوليلي مفتش قطاع الشمال، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد وضبط القائمين على عملية التنقيب. تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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