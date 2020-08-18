صفاء تطلب الطلاق: "جوزي قلب عربيته الملاكي تاكسي.. وساب البنك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "صفاء. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس تطلب "طلاق الشقاق" من زوجها "عصام. ش"، مبررة طلبها "شربه للمخدرات خلى تفكيره انحدر.. قلب سيارته الجيلي لتاكسي وساب شغله في البنك".

وقالت "صفاء" صاحبة الـ30 سنة في دعواها التي حملت رقم 419 لسنة 2019، إنها تزوجت من "عصام" زواجًا تقليديًا بعدما رشحته لها إحدى الأصدقاء، مكملة: "بعد التعرف عليه أعجبت بشخصيته التي جعلتني أتمسك بالزواج منه وبالفعل تمت الخطبة ولم يمر إلا أيام قليلة وانتقلنا للمعيشة سويا بعش الزوجية".

وأضافت الزوجة لمصراوي قائلة: "عشنا حياة زوجية سعيدة في الأسبوع الأول من الزواج بعدها علمت بتناول زوجي للمخدرات، تغيرت معه في المعاملة لكذبه وتظاهره بغير ذلك، فلاحظت على تصرفاته بأنه شخص غريب يدخل الى غرفة الأطفال ويقوم بتناول تلك المادة المخدرة الغريبة التي تجعله في أحسن وضع ويتكلم بهدوء شديد".

أوضحت "صفاء"، أن زوجها كان يعاملها قبل تناول المخدرات بكل عنف ولا ينظر إلى أفعاله التي يمكنها الوصول إلى تكسير بعد مستلزمات منزل الزوجية، وبالرغم من قصر فترة الزواج بينهما إلا أنها حاولت مساعدته والخروج من تلك الحالة إلا أنه رفض ذلك، ويرد قائلاً: " بحس بنفسي في دنيا مفيهاش هموم ولا تفكير في المستقبل".

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أكملت الزوجة: "علموا في عمله بالبنك بتناول زوجي للمخدرات وتحذيره أكثر من مرة ووقوعه في الأخطاء الحسابية هي التي كشفته، فقام مدير الفرع بتحذيره بالفصل لكنه لم يستمع لكلماته، حتى تم تحويله للتحقيق بشأن العجز الجاري بالحسابات، ومن وقتها وزوجي موقوف عن العمل ".

بعد معرفة "ًصفاء" بفصل زوجها، واجهته بما حدث فأنكر، ولم تسأل ثانية بعد نزوله بشكل يومي صباحًا حتى علمت من شقيقها الأكبر بأن زوجها حوّل سيارته إلى تاكسي حتى يحصل على المال للإنفاق على المنزل والمواد المخدر.

تختتم الزوجة: كلما تحدثت معه ينكر أفعاله، ويفر هارباً الى الشارع، لكني قمت بالنزول لمنزل أهلي حتى يشعر بالفرق ويأتي لمحادثة والدي وشقيقي لحل الوضع غير المقبول". رفض الزوج طلب الزوجة بالطلاق وكذلك التصالح.

ولجأت الزوجة لمحكمة الأسرة بدعوى تطلب فيها الطلاق ومازالت منظورة حتى الآن.