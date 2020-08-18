شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على موعد بدء أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2020 رسميًا.. ورابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ فتح باب القبول لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى فى تنسيق الثانوية العامة 2020 للقبول بالكليات والمعاهد، يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2020 ويستمر لمدة 5 أيام حتى يوم 26 أغسطس 2020.

ويحق لطلاب المرحلة الأولى التقدم للتنسيق خلال الفترة المحددة، وعددهم 149 ألفًا و685 طالبًا وطالبة بالشعب الثلاث، منهم 30 ألفًا و855 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية من الحاصلين على مجموع 400 درجة فأكثر بنسبة 97.6%، و16 ألفًا و665 طالبًا وطالبة بشعبة الرياضيات من الحاصلين على مجموع 387 بنسبة 94.4%، و102 ألفًا و165 طالبًا وطالبة من الحاصلين على مجموع 327.5 درجة بنسبة 79.9%.

ويمكن تقديم رغبات طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة عبر الضغط على هذا الرابط