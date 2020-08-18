شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: الحفاظ على سعر رغيف الخبز بخمس قروش على بطاقة التموين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه بناءً على مطالب عديدة وردت لوزارة التموين من الشعبة العامة للمخابز تم عقد لقاءات واجتماعات مكثفة مع كافة شعب المخابز على مستوي الجمهورية.

وتابع: «تم الاتفاق على إعادة احتساب التكلفة، لترتفع من ٢١٣ جنية إلى ٢٦٥ جنية للچوال الواحد زنه ١٠٠ كيلو وزيادة التكلفة تشمل احتساب الزيادات التي طرأت في الغاز أو السولار أو أجور العمالة والتي نادى بها كثيراً أصحاب المخابز، وكذلك حرصت الدولة ممثلة في وزارة التموين على زيادة التكلفة بما يضمن احتساب تأمينات اجتماعية للعاملين بالمخابز وتتحملها وزارة التموين نيابة عن اصحاب المخابز لضمان مد مظلة التأمينات الإجتماعية للعاملين في المخابز وحماية حقوقهم التأمينية».

وإعادة احتساب معدل انتاجية الچوال لينتج كميات أزيد من الخبز لترتفع إلى ١٤٥٠ رغيف بدلاً من ١٢٥٠ رغيف في الچوال الواحد زنه ١٠٠ كيلو، مع توحيد الأوزان لما هي عليه الآن في كافة اصناف الخبز (المجر، الملدن الطرى، الملدن الماو) لتكون كلها ذات وزن وقطر واحد لضمان احكام الرقابة وتوحيد الموازين والمواصفات، مع تشديد الرقابة من جانب الوزارة على كافة المخابز ورفع درجة التوعية لديهم بأهمية المحافظة على المواصفات والجودة والأوزان المقررة واللازمة لإنتاج الرغيف البلدى المدعم مع تطبيق عقوبات وغرامات ضد المخالفين وحال تكرار المخالفات سيتم توقيع عقوبات وغرامات أكبر.

مع التأكيد على الحفاظ على سعر رغيف الخبز للمواطن المصري بخمس قروش على بطاقة التموين وعدم المساس بسعره، مع استمرار تحمل الدولة ممثلة في وزارة التموين فرق التكلفة والذى يتراوح من (٥٠-٦٠ قرش) في الرغيف الواحد، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المخصصة له يومياً بعدد ٥ أرغفة للفرد الواحد في اليوم.

ويعاد النظر في هذه التكلفة كل بداية عام مالى أو كلها اقتضت الحاجة أو الضرورة.

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