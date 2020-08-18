شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فتح باب التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات، للعام الدراسى المقبل، لإعداد كوادر مؤهلة للعمل فى مجال الوقاية والعلاج من الإدمان، بالشراكة مع قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة، وعقدت الوزيرة اجتماعا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ضم مديرى مديريات التضامن، وقيادات «التضامن» لمناقشة خطط الوزارة.

وكشفت «القباج» عن الاستعانة بخريجى الدفعة الأولى من دبلوم خفض الطلب على المخدرات، للعمل فى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

وقال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التصامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى: «يحق التقدم للدبلومة للطلاب الحاصلين على ليسانس علم النفس والاجتماع، كما يُقبل الطلاب الحاصلون على بكالوريوس الطب والخدمة الاجتماعية، بتقدير جيد، ومن المقرر عقد امتحان تحريرى للمتقدمين، ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية، بقسم علم النفس، ويعفى الطلاب الملتحقون من صندوق مكافحة الإدمان من الامتحان التحريرى».

من جهة أخرى، عقدت وزيرة التضامن اجتماعا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ضم مديرى مديريات التضامن على مستوى الجمهورية، ورؤساء القطاعات ومديرى الإدارات المركزية ومستشارى الوزيرة.

وبحث الاجتماع أعمال قطاع الحماية الاجتماعية ومنظومة تظلمات برامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، وأولى الاجتماع أهمية كبيرة لتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية وتشجيع كفالة الأطفال فى الأسر البديلة ومنظومة الرعاية اللاحقة.

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