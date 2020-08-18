شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج جثتين من تحت أنقاض عقار قصر النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، أمس، جثتين من أسفل أنقاض عقار قصر النيل المنهار، فيما يتواصل البحث عن ضحايا آخرين بعد قيام القوات بإزالة التراب وبقية أجزاء المبنى.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم وإخطار أسرتيهما لاستلامهما بعد مناظرة النيابة واستخراج تصاريح الدفن، فيما واصل الأهالى وأصحاب الورش والمحال والشقق السكنية تواجدهم أمام العقار المنهار، انتظارا لاستخراج بقية جثث الضحايا.

واستخدمت قوات الإنقاذ الكلاب البوليسية المدربة للبحث عن الضحايا الموجودين أسفل العقار، كما وفرت محافظة القاهرة لوادر وحفارات لإزالة الركام، فيما فرضت قوات الأمن كردونات حول الشوارع المؤدية إلى المبنى المنهار.

كانت تحقيقات النيابة العامة ذكرت أن المبنى المكون من 3 طوابق علوية انهار من الجانب الأيسر، فيما انهار الجانب الأيمن من الطابق الخاص بالغرف، وتبين أن العقار تم إنشاؤه منذ عام ١٩٤١ وصدرت له عدة قرارات تنكيس آخرها عام ١٩٩٣.

واستمعت النيابة لأقوال المصابين الذين أكدوا وجود تشققات وتصدع بالعقار، وفوجئوا بانهياره بعد سماع صوت اهتزاز شديد، وسألت النيابة ١٩ من شاغلى العقار الذين لم يصابوا، فأكدوا ذات المضمون، واتهم أحدهم مالكى العقار بإهمال صيانته وترميمه منذ 25 عامًا، وسماحهم للمستأجرين بإجراء تعديلات بوحداته دون ترخيص، وأوضح شاهد ثان أن آخر تلك التعديلات كان منذ عام تقريبًا، بينما قرر حارس العقار أنه يعمل منذ أربع سنوات، ولم يشهد أى أعمال بناء أو تجديد أو تنكيس خلال تلك الفترة.

وسألت «النيابة العامة» مدير إدارة التنظيم بحى عابدين، والذى أكد سابق صدور قرار بتنكيس العقار منذ عام ١٩٨٢م، وعدم وجود ما يفيد بالتنفيذ، ثم صدور قرار مماثل عام ١٩٩٣، وتحرير مخالفات عديدة لشاغلى وحدات العقار تمثلت فى إجرائهم تعديلات داخلية بوحداته ومدخله بدون ترخيص خلال الفترة من عام ١٩٩٣ حتى ٢٠١٤، وأنه لم يصدر أى قرار بإزالة العقار أو هدمه حتى تاريخه.

Advertisements

وأمرت النيابة العامة باستمرار إجراءات رفع الأنقاض بحثًا عن المفقودين واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على العقارات المجاورة، وانتدبت لجنة من «جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، لفحص ملف العقار والقرارات الصادرة بشأنه ومعاينته بيانًا لسلامة تلك القرارات وتحديد ما لم ينفذ منها، وكذا تحديد الأعمال التى جرت به دون ترخيص والمسؤول عنها وعن انهيار العقار، وطلبت النيابة تحريات الشرطة حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.