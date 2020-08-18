شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: القطارات الروسية الجديدة العاملة بالهيئة ترتفع لـ7 نهاية الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد أنه مخطط ارتفاع عدد القطارات الروسية العاملة ضمن أسطول الهيئة إلى 7 قطارات مع نهاية الشهر الجارى.

وأضافت المصادر لليوم السابع أنه يعمل حاليا 3 قطارات ومتوقع وصول دفعة من 35 عربة تكون 4 قطارات جديدة قبل نهاية الشهر الجارى، حيث ستنضم للخدمة مباشرة.

وأوضحت المصادر أن القطارات الـ7 عادية ذات تهوية ديناميكية، حيث وصل حتى الآن 33 عربة روسية جديدة على دفعتين بجانب العربة النموذج التى جاءت منذ أسابيع تم تشغيلها قبل عيد الأضحى فى نقل وخدمة الركاب وتكون 3 قطارات.

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كان رئيس هيئة السكة الحديد أكد أنه مخطط تتابع توافد دفعات العربات الروسية الجديدة بواقع 35 عربة كل شهر، بحيث مع نهاية العام الجارى تكون الهيئة استلمت أكثر من 240 عربة جديدة وتم إضافتها للخدمة مباشرة.

وتكلفة العربات الـ 1300 تصل إلى 1.065 مليار يورو ويتم تمويلها فى صورة قرض ميسر، وتم إنهاء إجراءات تفعيله والاستجابة لمطالب بنك اكزيم المجرى الممول لتكلفة الصفقة الأكبر في تاريخ السكة الحديدبالاشتراك مع بنك اكزيم الروسى .

والاتفاق مع التحالف الروسى المجرى الذى تقوده شركة ترانسماش هولدينج يشمل توريد العربات الـ 1300 بالكامل خلال 40 شهر من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع، ويضم التعاقد تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة، بينهم 500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديدمصر، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربةدرجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية "مميزة".