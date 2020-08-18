شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صادم..شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة ينهار إثر تعرضه للتنمر والترويع بكلب مفترس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يتعرض للتنمر والتعنيف والتخويف باستخدام كلب شرس من قبل أكثر من شخص، ما أثار حالة من الغضب والاستياء الشديدين على منصات السوشيال ميديا.

وأظهر مقطع فيديو تم بثه على تطبيق "تيك توك" وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تعمد شخصين - على ما يبدو- على تأذية شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بواسطة كلب متوحش، حيث تنمر الشخصين على الشاب وحرضوا الكلب الشرس على مهاجمته أكثر من مرة.



شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ينهار بعد تعرضه للتخويف

وحاول الشاب أن يقاوم هجوم الكلب المتوحش فيما كان يصر صاحبي الكلب على تخويف الشاب، وحينما بدأ الكلب فى الإمساك بملابس الشاب ظل يصرخ ويستغيث :"يا عم بس، وحياة ربنا بس، ياعم بس يا عم علاء بقىء".

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شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ينهار يتعرض للتنمر

ولم يتوقف الكلب والشخصين عن مهاجمة الشاب حتى كاد أن ينهار من شدة الخوف والرعب، خاصة أن الكلب كان يحاول "عضه" في العديد من مناطق جسد.



شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يهاجمه كلب

وأعرب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم الشديد للهجوم والتنمر الذي تعرض إليه الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبين الحكومة بضرورة تتبع الفيديو والقبض على المتورطين في تخويف الشاب ومحاسبتهم.