شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الداخلية الأسبق يؤكد على تشديد عقوبة سرقة الكهرباء لمنع تلك الجرائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أشرف أمين مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن قانون سرقة التيار الكهربائى يعدل ليواجه ظاهرة معينة، موضحاً أنه يتم وضع الضوابط لضبط الجانى، معلقاً: "من أمن العقاب أساء الأدب".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، على القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى وائل الإبراشى: "جميع الجرائم التي بها سرقة تتدرج حسب نوعيتها ومن سرق تيار كهرباء كمن سرق محال، خاصة أن هذا مال عام"، مشيرا إلى أن وضع العقوبة تتسبب في منع واقعات سرقة التيار لكهربائى، والمواطن يلتزم.

من جانبه، قال اللواء سعيد طعيمة عضو مجلس النواب، إنه هناك اثنين متهمين في سرقة التيار الكهربائى، وهو الأول موظف الكهرباء والمتهم الثانى سارق الكهرباء، موضحاً أن الموظف لو وصل بطريق المعرفة لشخص معين أو لم يبلغ عن جريمة سرقة كهرباء، يعاقب بعقوبة من 20 إلى 100 ألف جنيه وحبس 6 أشهر.

وذكر عضو مجلس النواب، أن العودة لارتكاب الجريمة تضاعفت العقوبة إلى سنة سجن، وهو ما لم يكن موجودا في القانون من قبل، وتابع: "السجن قد يجعل من إنسان جيد مجرما، والحبس ليس وجوبيا في الحالتين".