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تعرف على رحلات الطيران الجديدة المقرر وصولها مطار الغردقة الدولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت خطوط الطيران المختلفة العودة مجددا لمطارى الغردقة ومرسى علم، بداية من شهر يوليو الماضى وتحديدا بعد أن قامت الحكومة المصرية بفتح مطاراتها امام رحلات الطيران الخارجية .

وعقب الانخفاض الملحوظ فى اعداد اصابات فى مصر بدات رحلات الطيران العودة مجددا والتى بدأت بالخطوط الاوكرانية والسويسرية والبيلا روسية بداية يوليو الماضي، والحقتها الصربية والمجرية .

من جانبه قال مصدر سياحى أن من المقرر أن يستقبل بداية الاسبوع المقبل مطارى الغردقة ومرسى علم 4 رحلات طيران جديدة بولندية بواقع اثنين بمطار الغردقة واخرتين بمطار مرسى علم الدولى .

 واضاف المصدر ل الخليج 365، كذلك اعلنت من المقرر أن يستقبل مطار الغردقة الدولي، بداية شهر سبتمبر المقبل 3 رحلات طيران سياحية انجليزية، وتحديد ثالث ايام شهر سبتمبر المقبل .

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وكشف المصدر أن كذلك من المتوقع وصول رحلات التشيك فى الاسبوع الاول من سبتمبر المقبل على أن يكون منتصف سبتمبر وصول السياحة الالمانية لمصر وذلك بعد الانخفاض الكبير فى عدد اصابات كورونا فى مصر وظل الاجراءات الاحترازية التى تتبعها ادارة المطارات المصرية اتجاه الوافدين .

كان استقبل مطار الغردقة الدولى، مساء الخميس الماضى أولى الرحلات السياحية القادمة من دولة مالدوفا، تقل على متنها 180 راكبا، تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل سلطات المطار معهم وتعقيمهم ونقلهم للفنادق المختلفة.

من جانبه، قال إيهاب شكري، مدير شركة السياحة المستقبلة لرحلة الطيران، إنه وصلت بالفعل اليوم لمطار الغردقة الدولى، أولى رحلات طيران خط مولدوفا الغردقة، بعد انقطاع سنوات وكان على متنها 180 سائحا.

 

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