شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق أحد ضحايا عقار قصر النيل يؤكد وجود شبهة جنائية فى حادث الانهيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد عبد الله عبد الحافظ، شقيق أحد ضحايا عقار شارع قصر النيل، عن أنه يمتلك صورا تؤكد وجود شبهة فى حادث انهيار العقار، موضحاً أن لديه مستندات تكشف قيام إحدى الشركات العاملة بالعقار بإزالة بعض الحوائط فى الدور "الثانى والثالث"، وتابع: "أنا لم أقل أنهم متعمدين أن يدمروا العقار ولكن هذا الأمر يستدعى التحقيق".

وأضاف "عبد الحافظ"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه منذ ثلاث أيام وهو ينتظر أمام العقار المنكوب انتظراً لاستخراج جثة شقيقه "كرم"، لافتاً إلى أنه تسلمها اليوم ويعمل على إنهاء تصاريح الدفن.

ولفت "عبد الحافظ"، إلى أن شقيقه يعمل منذ 20 عاماً فى أحد مكاتب المحاماة بالعقار ويبيت فيه، كونه غير متزوج، وتابع: "هو كان حابب المكان والشغل".

وكانت قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء انتصار منصور مدير الإدارة، وأجهزة محافظة القاهرة، تمكنت من إنقاذ 14 شخصا وإسعاف إثنين بالموقع ونقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر، من موقع العقار المنهار بشارع قصر النيل، وتم انتشال جثة لعامل من ذات العقار عصر الأثنين.

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وكشفت التحريات، أن العقار المنهار رقم 50 شارع قصر النيل يقع على مساحة 1500 متر ومكون من أرضى وأربعة أدوار، وتم فصل كافة المرافق عنه، ويوجد به شركة صرافة بالدور الأرضى ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق.

وتواصل قوات الحماية المدنية وأجهزة محافظة القاهرة عمليات الإنقاذ لسكان العقار المنهار بشارع قصر النيل، وتتواجد كافة الأجهزة المعنية بموقع الحادث الإسعاف والحماية المدنية وقيادات محافظة والقيادات الامنية، على رأسها اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة.