شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة سيماف يكشف سعر تذكرة المترو الحقيقى وفقا لدراسة دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء إسماعيل نجدي، رئيس شركة سيماف، أن المترو خدمة مميزة وحضارية وصديقة للبيئة، وقال: "الواحد لما بيركب المترو دلوقتي ويمشي 2 أو 3 كيلو شوف بيدفع كام، ولو تعرف تكلفة الصيانة والتشغيل للمترو هتفهم أن العشرة جنيه دي اللي بتتدفع في تذكرة المترو مش تكلفة التشغيل نهائيا، ولو أنت طالب أو موظف بتركب المترو كل يوم سهل تعمل اشتراك هتوصل التذكرة أم 10 جنيه لـ3 جنيه".

وأضاف اللواء إسماعيل نجدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc، أنه تم عمل دراسة تفصيلية لتكلفة التشغيل والصيانة، ووفقا لتلك الدراسة فإن السعر الحقيقي للتذكرة التي قيمتها 10 جنيهات هو 26 جنيها، وقال: "تعالى شوف القطر نفسه بنشتريه بكام بيعدى الـ130 مليون جنيه".

وأضاف أنه تم عمل إحلال لأجهزة وعربات القطارات من أجل تطوير منظومة مترو الأنفاق والنقل في مصر، وهو ما زاد من التكاليف التي تتحملها الدولة في هذا القطاع.

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وكان أكد عصام والي، رئيس هيئة الأنفاق، أن ثمن التذكرة حتى الآن لا يغطي مصاريف المترو، فالدخل من التذاكر 2 مليار جنيه في السنة والمصروفات 4 مليارات جنيه للحفاظ على الخدمة، مشيرا إلى أن تكلفة إنشاء الخط الجديد للمترو 97 مليار جنيه.

وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية، أن التوجيهات كانت صريحة بالارتفاع بمستوى الخط الأول والثاني ليواكب مستوى الخط الثالث، وتم شراء قطارات وتغيير بوابات الدخول والخطة المقبلة شراء 32 قطارا جديدا للخط الأول ورفع كفاءة 23 قطارا بالخط الأول وتطوير المحطات ونظم الإشارة مع وجود خطة لجذب أصحاب السيارات الخاصة بوجود ساحات انتظار في كل المحطات.

وختم أن الهيئة رصدت ردود أفعال جيدة اليوم بعد افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث وجودة الخدمة، مؤكدا أن كل محطة في خطوط المترو تحتوى على 65 كاميرا مراقبة، وأن محطة عدلي منصور يتم بها تجربة بوجود جهاز لقياس درجة الحرارة.