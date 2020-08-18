شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة "الزراعة" لزيادة إنتاج الذرة الصفراء والبيضاء والرفيعة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر"الخليج 365"، عددا من التوصيات والارشادات الفنية التى أصدرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى قطاع الارشاد الزراعي، بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول الذرة الشامية " الصفراء والبيضاء " والذرة الرفيعة مراعاتها، خلال شهر أغسطس لزيادة الإنتاج.

وأكد تقرير وزارة الزراعة، أن أهم التوصيات التى اعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية عن أهم الإرشادات المتبعة خلال أغسطس للذرة الشامية فى التالى :

تجنب التعطيش (إطالة فترات الرى خاصة أثناء التزهير) حتى لا يؤثر على عملية التلقيح والاخصاب وبالتالى يقل المحصول وتجنب ايضاً التغريق (زيادة ماء الرى) حتى لا يؤدى إلى اصفرار الأوراق فيقل حجم الكيزان وبالتالى يقل المحصول.

-الامتناع عن إجراء عمليتى التوريق (إزالة الأوراق الخضراء من النباتات) أو التطويش (إزالة الجزء العلوى من النباتات ) بغرض تغذية المواشى. حيث أن إجراء التوريق والتطويش يؤدى إلى حرمان النباتات من تكوين المادة الجافة وبالتالى نقل المحصول .

فيما أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول الذرة الشامية " الصفراء والبيضاء، مراعاتها، خلال شهر أغسطس.

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وتمثلت التوصيات التى أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية فى التالى :

-يزهر المحصول خلال هذا الشهر

-يتم الاهتمام بالرى خلال هذا الشهر لأن أى عطش قبيل ميعاد الإزهار يؤثر على المحصول تأثيرا كبيرا

-يتم الرى إما فى الصباح الباكر أو قبيل الغروب لتأثير الرى الضار وقت الظهيرة، ينصح بعدم التوريق.

فيما تتابع وزارة الزراعة، من خلال لجانها الفنية حقول انتاج تقاوى محصول الذرة لزيادة الإنتاج، عالية الإنتاجية والجودة، بما يساهم فى زيادة الانتاجية، وزيادة دخل المزارع وتحقيق الأمن الغذائى، مضيفا أن الحالة العامة للحقول جيدة وممتازة، ويتم تنفيذ كافة التوصيات الفنية السليمة، والممارسات الجيدة، وتطبيق البحوث العلمية الزراعية الحديثة فى كافة المعاملات.