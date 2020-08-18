​"الوطنية للصحافة": عدم جواز الجمع بين رئاسة مجلس إدارة وتحرير الصحف القومية في التغييرات المرتقبة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال قانون الهيئة الوطنية للصحافة إنه في ما يخص التغييرات المرتقبة لرؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية، لن تتضمن اختيار رئيس مجلس إدارة مؤسسة ورئيس تحرير لها في نفس الوقت، باستثناء وكالة أنباء الشرق الأوسط؛ لطبيعتها الخاصة.

وأوضحت المادة 50 من قانون 179 لسنة 2018 الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة، أنه لا يجوز الجمع بين منصبَي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، مع مراعاة الطبيعة الخاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

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وألزمت المادة 40 من القانون بأن يتفرغ رئيس مجلس الإدارة تفرغًا كاملاً لمباشرة مهام وظيفته طوال فترة تعيينه، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين أي عضو بمجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين. وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات.

ونصت المادة 49 على أن يُعين رئيس التحرير لمدة ثلاث سنوات، قابلة تجديدها، وفي حالة خلو المنصب لأي سبب من الأسباب يتم اختيار رئيس تحرير آخر بذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (48) من هذا القانون.

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