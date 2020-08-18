بحجم تعاملات 46 مليون جنيه.. ضبط عاطل وطالب يجمعان مدخرات المصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية المعنية، القبض على طالب، وآخر حاصل على دبلوم، مقيمان في محافظة المنيا، لقيام كلٍ منهما بالاشتراك مع شقيقه اللذان يعملان بإحدى الدول العربية، في ممارسة نشاط إجرامي في مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة (محل عمل شقيقيهما)، بالعملة الأجنبية، وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة، مقابل قيام عملائهم داخل البلاد، بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري للمتهمين المضبوطين بموجب حوالات بريدية.

وعقب ذلك يقوما باستلامها وتوصيلها لذوي العاملين من أبناء قريتهما والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وتبين أن حجم تعاملاتهما طبقًا للفحص المستندي 46 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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