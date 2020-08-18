القبض على 4 مسئولين سابقين بالغربية أصدروا تراخيص بناء لمجموعة مدارس خاصة مخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:



ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 4 موظفين بمجالس محلية بمحافظة الغربية سابقًا، لقيامهم باستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع مالك مجموعة مدارس خاصة وزوجته، مقيمان بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وإصدار رخصة بناء باسم الزوجة على مساحة 10 آلاف متر بناحية قرية نواج لبناء مدرسة لغات، والتغاضي عمدًا عن مشروع التقسيم السابق اعتماده من محافظة الغربية بشأن الالتزامات المالية والإدارية التي يفرضها التقسيم للمنفعة العامة (شوارع – خدمات عامة – مرافق - حدائق).

كما أكدت التحريات، إقامة عمارتين تبرع لإسكان المحافظة، واستكمال بناء المدرسة دون الحصول أو اعتماد الرسومات الهندسية من هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، بالمخالفة لأحكام القانون، ما يؤدي إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

وتأكد ذلك بتقرير الجهاز الفني للتفتيش على أعمال البناء، التابع للجهات المعنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.