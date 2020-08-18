مصر | نشرة حوادث "الخليج 365" : بدون ترخيص.. النائب العام يكشف تفاصيل التحقيق في انهيار عقار أسيوط

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365" : بدون ترخيص.. النائب العام يكشف تفاصيل التحقيق في انهيار عقار أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

ضبط عامل بحوزته 15 جوال أحجار خام الذهب بالبحر الأحمر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة ربع نقل، بدون لوحات معدنية بطريق مرسى علم إدفو بنطاق محافظة البحر الأحمر، فر قائدها هاربًا فور مشاهدته للقوات، مُحمل عليها (15) جوال بداخلهم كمية من الأحجار يشتبه في احتوائها على خام الذهب، وجهاز كشف المعادن. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .

مهندس عن انهيار عقارين بالإسكندرية: "قديما البناء وصادر لهما قرار بالترميم"

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استمعت النيابة العامة بإشراف النائب العام المستشار حمادة الصاوي الي اقوال المصابين في واقعة انهيار عقار بمحافظة الإسكندرية والذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص ووفاة سيدة، كما استمعت لأقوال بعض من ذوي السيدة المتوفاة ومن قاطني العقارين، والذين تحصلت شهاداتهم في تفاجئهم بانهيار العقار رقم ١٤ على العقار رقم ١٦ الملاصق له بشارع «الشيخ البنا» بـ«حي الجمرك» غرب الإسكندرية على نحو ما أُخطرت به «النيابة العامة» دون أن يحيل أحدُهم الانهيار على أيِّ سببٍ محدَّد. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بدون ترخيص.. النائب العام يكشف تفاصيل التحقيق في انهيار عقار أسيوط

يباشر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، التحقيق في واقعة انهيار عقار بمحافظة أسيوط والذي أسفر عن إصابة فتاتَيْن ووفاة سيدة مُسنة تحت أنقاضه. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مستودع أنابيب بدون إجراءات حماية.. النائب العام يكشف تفاصيل تحقيقات انهيار عقار المنوفية

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بيانًا بشأن انهيار عقار بمحافظة المنوفية، حيث كانت «النيابة العامة» قد تلقت إخطارًا يوم الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري بانهيار عقار ناحية قرية «شنوان» بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، إثر انفجار أسطوانة غاز به، مما أسفر عن وفاة البعض وإصابة آخرين نُقلوا للمستشفى لتلقي العلاج، فانتقلت «النيابة العامة» لمحل العقار المنهار لمعاينته، وتبينت أنه مكون من ثلاثة طوابق، وكان بطابقه الأرضي مستودع للأنابيب، كما تبين أن الانفجار الواقع بالعقار وانهياره قد أحدث تلفًا بعقاراتٍ ومحالّ وأحد المساجد ودراجة آلية وسيارة نقل في محيطه، وقد عُثر على عدد من أسطوانات الغاز بين الأنقاض. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تأجيل محاكمة ممدوح حمزة لجلسة 26 أغسطس لمرافعة الدفاع

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة تأجيل جلسة محاكمة المهندس الاستشاري ممدوح مصطفي عبد الفتاح حمزة "هارب" في اتهامه بنشر أخبار كاذبة.. لجلسة 26 أغسطس الجاري لمرافعة الدفاع. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

السيطرة على حريق بشقة سكنية في الطالبية