مصر | ضبط سيارة نقل محملة بأحجار يشتبه في احتوائها على خام الذهب بمرسى علم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر ضبط سيارة نقل محملة بأحجار يشتبه في احتوائها على خام الذهب بمرسى علم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط سيارة نقل، فر قائدها هاربًا فور مشاهدته للقوات، مُحمل عليها (25) جوال بداخلهم كمية من الأحجار يشتبه فى إحتوائها على خام الذهب.

وذلك حال خروجها من أحد المدقات الجبلية بمنطقة البرامية بطريق مرسى علمإدفو وضُبط بداخلها شخصين –يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية- حيث أقرا بقيامهما بالتنقيب العشوائى عن خام الذهب بالمنطقة المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياق متصل، تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط شقيقين بمنطقة عين شمس وبحوزتهما قطعتى سلاح نارى وذخائر بقصد الإعداد للتشاجر مع آخر لخلافات حول الجيرة

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وشقيقه بحيازة أسلحة نارية بالمنطقة محل سكنهما بدائرة القسم، بقصد الإعداد للتشاجر مع أحد الأشخاص.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (بندقية خرطوش - فرد خرطوش - 9 طلقات من ذات العيار) وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإعداد للتشاجرمع (أحد الأشخاص) بسبب خلافات سابقة بينهم حول الجيرة.

Advertisements

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياق أخر، نجحت مديرية أمن البحيرة، في ضبط أحد الأشخاص ؛لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص وبحوزته 11 بندقية خرطوش.

فقد أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة، بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وبتقنين الإجراءات تم إستهدافه من خلال إعداد بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام والتى أسفر إحداها عن ضبطه، وذلك حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة بدر، وبتفتيش السيارة تم ضبط 11 بندقية خرطوش، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الإتجار.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وخاصةً متجرى ومحرزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.