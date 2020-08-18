شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل بشأن تخفيض وزن رغيف الخبز وزيادة أسعار المترو والقطارات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقدم النائب هيثم الحريرى ببيان عاجل للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزير التموين بشأن تخفيض وزن رغيف الخبز وزيادة أسعار المترو والقطارات.
وقال النائب في بيانه: «ثلاثة قرارات أصدرتها الحكومة خلال أيام قليلة بداية من زيادة أسعار تذاكر القطارات على جميع الخطوط القديمة والحديثة وكذلك تخفيض وزن رغيف الخبز وهو ما يعني ضمنيا زيادة سعر رغيف الخبز».
وتساءل النائب: «هل تعلم الحكومة ماذا تعني زيادة أسعار القطارات والمترو على المواطنين وما يترتب عليها من زيادة أسعار المواصلات الخاصة على باقي المواطنين؟».
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