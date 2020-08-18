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شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء 9 وحدات سكنية من مقتحميها في بورسعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قاد اللواء أحمد قاسم، رئيس حى الضواحي ببورسعيد، حملة موسعة لإخلاء 9 وحدات سكنية بمنطقة الأمين الجديد، مقتحمة من غير مستحقين للسكن ومقيمين فيها بالمخالفة للقانون.
وأكد رئيس حى الضواحي أنه جارى العمل على تسكين كافه حالات الازالات البالغ عددها 9 عمارات بمنطقه السيد متولي، وجارى العمل على ايجاد البديل من خلال انهاء حالات الاقتحامات الاخرى والإقامة غير القانونية التي جرى تحديدها من قبل الحى.
وشدد رئيس الحى على ضرورة أن يلتزم المواطن بالقانون وأن يسلك الطرق المشروعة للحصول على سكن خاص به في حاله استحقاقه لذلك من خلال المشروعات التي تقيمها المحافظة.
وأوضح رئيس الحى أن بعض الوحدات التي تحمل الصفة الادارية وتابعة للمحافظة لا يجوز بيعها أو توريثها وينتهى عقدها بوفاة المتعاقد عليها وتؤول ملكيتها إلى المحافظه، وفقا لنص العقد المكتوب.
وناشد رئيس الحى المواطنين الرجوع إلى الحى لضمان عدم ضياع اموالهم، مؤكدًا أنه سيتم انهاء كافة حالات الاقتحامات لأنها ملك للمحافظة ولا يجوز الاستيلاء عليها.
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