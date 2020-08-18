شكرا لقرائتكم خبر عن هل تواجه مصر موجة ثانية من كورونا بالشتاء؟ رئيس لجنة مكافحة الفيروس يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن هناك احتمالية لحدوث موجة ثانية من فيروس كورونا فى فصل الشتاء، موضحًا أن الخوف سيكون سببه ارتباك المواطن وعدم التفريق بين الإصابة بالفيروس والإصابة بالأنفلونزا الموسمية، مؤكدًا أن الدولة مستعدة لمواجهة تلك الموجة حال حدوثها.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، خلال مداخلة عبر خاصية "زووم" فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور، والذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، أن التخوف من اللقاح الروسى هو تخوف محمود، حتى يتم استكمال التجارب على هذا اللقاح، مشيرًا إلى أن اللقاح لا تظهر أهميته ونجاحه إلا بعد خضوعه لأمرين مهمين للغاية، وهما الفعالية والأمان، مؤكدا أن السبيل للقضاء من فيروس كورونا هو اللقاح.

وتابع حسنى، إنه لن يتم توفير لقاح فى مصر لعلاج فيروس كورونا إلا بعد خضوعه للدراسات الدقيقة، مشيرًا إلى أن جميع اللقاحات الموجودة من العقارين الصينى والبريطانى، موضحًا أن مصر قامت بحجز كميات من تلك اللقاحات حال توافرها وثبات نجاحها.

وذكر حسنى، أنه يتوقع أن يكون اللقاح الروسى فعالا لعلاج كورونا، ولكنه لا يستطيع الجزم بفعاليته إلا بعد خضوعه للتجربة الثالثة.