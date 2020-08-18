شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يؤكد العمل على إعادة القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن الطلب انخفض على كثير من منتجات شركات قطاع الأعمال بعد دخول شركات القطاع الخاص للمنافسة، موضحاً أنه سيتم تعظيم إيرادات الشركات التي تكسب.

وأوضح خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصرى، أنه جرت دراسة كل الشركات الخاسرة وتم التركيز على أكبر 26 شركة بوضع خطة استراتيجية للوصول إلى بر الأمان والتحول إلى ربحية، وتصفية الشركات التى ليس لها فائدة من وجودها لأن الاستمرار في النزيف ليس له معنى.

وذكر وزير قطاع الأعمال، أن خسائر قطاع الغزل والنسيج العام الماضى 2.5 مليار جنيه، مضيفاً: "نعمل على إعادة القطن المصرى إلى مكانته المحلية والعالمية".

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ولفت إلى أن هناك شركة سنغافورية سيتم التعاقد معها قريبا للمشاركة في زراعة وتجارة الأقطان، مردفاً: "انتهينا من تطوير محلج الفيوم للقطن ونطور محالج جديدة في محافظات أخرى".

من ناحية أخرى، أكد وزير قطاع الأعمال، أن الإنتاج السنوي للصناعات الكهربائية سيتخطى السيارات البترولية في عام 2030، مشيرا إلى أن شركة النصر للسيارات أنتجت 384 ألف سيارة خلال 40 عاماً

وأوضح أن متوسط سعر السيارات الكهربائية أعلى 25 إلى 30% من السيارات العادية ولكنها توفر في كل 10 آلاف كيلو متر 8 آلاف جنيه؛ 6 آلاف جنيه فرق سعر الوقود وألفى جنيه تكلفة الصيانة، وهذا غير موجود في السيارة الكهربائية، وسيكون هناك دعم من الحكومة لمشترى السيارة، لأول 5 سنوات للإنتاج المحلى للتشجيع للتحول للسيارات الكهربائية، وبنهاية 2021 ستكون السيارات الكهربائية تسير في شوارع مصر.