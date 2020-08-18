شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يتوقع انتهاء كورونا بعد عام.. ويؤكد انخفاض الضغط على المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إن الدولة تقود مواجهة فيروس كورونا بشكل مؤسسى منذ فبراير الماضى، مضيفاً أن اللجنة الطبية لإدارة الأزمة تجتمع بشكل دورى، ومن خلال المتابعة كان رئيس مجلس الوزراء يتابع الوضع الحالي. وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصرى، أن المستشفيات الجامعية اتخذت قرارات منها الإبقاء على قوتها بشأن مساعدة وزارة الصحة لتستمر في متابعة الموقف، لمدة أسبوعين وتقييم الموقف بعدها، مشيرا إلى أن هناك مستشفيات جامعية بها حالات قليلة ومنها بها حالتين أو ثلاثة لإصابات بكورونا فقط، ويمكن أن نجمع الحالات في مستشفيين لأن هناك عمليات جراحية وحالات مرضية أخرى.

وتابع: "كورونا مستمر معنا لقرابة عام كامل وهناك أدوار مخصصة للعزل في كل المستشفيات الجامعية"، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تدريب لكل الأطباء من الصف الثانى والثالث من الخبرات التي تلقيناها في الشهور الماضية بعد التعامل مع فيروس غير معروف، كما أنه تم اتخاذ قرار بتوثيق ما تم الفترة الماضية من سجلات التعامل مع المرضى.

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وذكر أن هناك انخفاضا في أعداد المصابين بفيروس كورونا، ولكن يجب أن نستمر في التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات، كما انخفض الضغط على المستشفيات، وأصبحنا أكثر احترافية في مواجهة كورونا، مؤكداً أن أي مصل يحتاج سنوات طوال، وفى ظل الجائحة يحدث تسارع في الإجراءات، واللقاحات المصرية مرت بالتجارب ويظل التحدى في فاعلية اللقاح.

وشدد وزير التعليم العالى، على أنه لا يجب أن ننتظر حبوب اللقاح ويجب أن نظل نلتزم ونتعامل بالإجراءات الاحترازية، حيث إن الفيروسات التنفسية لديها القدرة على التحور مع تغير حالة الجو.

من ناحية أخرى، لفت وزير التعليم العالى، أن هناك 4 جامعات أهلية جديدة "الجلالة والملك سلمان والعلمين والمنصورة الجديدة"، وستبدأ لاستقبال الطلاب لأول مرة من خلال هذه الجامعات المتميزة، وسيتم الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة.