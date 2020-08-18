شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنطقة اللوجستية بالدلتا يكشف أهميتها الكبيرة فى توفير الأدوية وفرص العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أشرف دوس، رئيس مجلس إدارة المنطقة اللوجستية في الدلتا، إن تلك المنطقة لها أهمية كبيرة تضم منطقة ترفيهية ومولا كبيرا بالإضافة إلى منطقة خدمات كبيرة، مشيرا إلى أنها مقامة على مساحة 84 فدانا، وتضم العديد من الأنشطة، حيث تضم المنطقة اللوجستية للأدوية وتضم تكنولوجيا حديثة، وستكون نموذجا يحتذى به في مصر، وهي المخازن الذكية التي طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبقها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc، أنها ستعمل على توفير الأدوية لأي إقليم في منطقة الدلتا والمحافظات المحيطة لها، وتضم المنطقة مخازن أخرى، وتطبق بها أيضا الأساليب التكنولوجيا الحديثة، موضحا أنها ستوفر آلاف فرص العمل للشباب المصري، وخاصة الشباب القادم من الخارج ولا يوجد فرص عمل مناسبة لها.

وأوضح، أنه المنطقة تضم مناطق إدارية، وستتيح للشركات الكبرى والعالمية لفتح مقرات في المحافظات بدلا من التمركز في العاصمة.