شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 280 كيلو سردين فاسد قبل طرحه في أسواق المنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت مديرية الطب البيطري، بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين في المنوفية، حملة على محلات بيع الأسماك المملحة في أشمون نتج عنها ضبط كميات كبيرة من أسماك السردين المملحة المعدة للطرح على الجمهور في الأسواق، غير صالحة للإستخدام الآدمي.
وتلقى اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من رئيس مباحث التموين في المديرية، يفيد تمكن حملة من الطب البيطري، ومديرية التموين بالإشتراك مع إدارة مباحث التموين، من إستخدام محلين لبيع الأسماك المملحة في مركز أشمون التابع لمحافظة المنوفية، ونجحت الحملة في ضبط 280 كيلو أسماك مجمدة ومملحة، غير صالحة للإستخدام الآدمي.
وحررت اللجنة برئاسة الدكتور هاني شمس الدين والدكتور محمد فتحي محضرين برقم 3768 و3769 جنح أمن دولة طوارئ أشمون، ضد أصحاب تلك المحلات والتحفظ على الضبطية وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإصدار أمر بشأن الضبطية.
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