شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تشغيل خزان مياه صفط اللبن العلوي لحل أزمة ضخ المياه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
إستجابة لشكوى أهالى حي بولاق الدكرور من إنخفاض ضخ مياه الشرب.
وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بسرعة الإنتهاء من إجراءات تشغيل الخزان العلوي لمياه الشرب بمنطقة صفط اللبن على أن يبدأ التشغيل في غضون 48 ساعة.
وأشار محافظ الجيزة إلى أن الخطوة جاءت للمساعدة في إنهاء معاناة أهالى حي بولاق الدكرور وتحسين ضغوطات ضخ مياه الشرب لكافة قطاعات الحي.
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