شكرا لقرائتكم خبر عن شرشر لمفتي الجمهورية: البرلمان نجح في العبور بقانون دار الإفتاء إلى بر الأمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، إن البرلمان نجح في العبور بقانون دار الإفتاء إلى بر الأمان، رغم حملات التشكيك والشائعات من جانب جماعة الإخوان، موضحا أن القانون، الذي قدمه النائب الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر السابق، ومعه نخبة من نواب اللجنة الدينية النواب عمرو حمروش، والدكتور أسامة الأزهرى، يؤكد حرص رجال الأزهر على الخروج بهذا القانون إلى النور.

وأكد «شرشر» خلال لقائه بالدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، صباح الاثنين، أن مشروع القانون يعتبر أولى خطوات الإصلاح الدينى الحقيقى، لأنه جاء متفقًا مع الدستور وبموافقة الأغلبية البرلمانية، لافتا إلى أن الأزهر الشريف سيظل هو المنارة الحقيقية التي تمثل الدين الوسطى والحاضنة الحقيقية لأكثر من مليار مسلم على وجه الكرة الأرضية.

وأثنى «شرشر» على موقف دار الإفتاء في كشف وفضح ميليشيات «داعش» التي تلوى أعناق النصوص الدينية لتبرير جرائمهم، مشيدا بالمواقف الشجاعة لدار الإفتاء في مختلف القضايا الاجتماعية، خصوصا أن هذه المواقف تأتى لتوضيح صحيح الدين بعيدا عن الأهواء السياسية.