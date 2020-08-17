شكرا لقرائتكم خبر عن داعية إسلامي: الصدقات تُطفئ النار وتدفع ميتة السوء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف الدكتور مصطفى العكريشي، الداعية الإسلامي، الصدقات بأنها «مطافي وإسعاف» لأنها تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى، كما تطفئ الماء النار وتدفع ميتة السوء، مشيرًا إلى أن الصدقات تعمل على استرضاء الله.

وأوضح «العكريشي»، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة «المحور»، أن المسلم لا بد وأن يحرص عند بذل الصدقات أن تكون خالصة لوجه الله تعالى، وأن لا يتبعها بالمن والأذى، وأن يراعي أن لا تكون صدقته من الرديء من المال أو الطعام، وأن لا يحتقرها أو يرجع بها.

وتابع: «الصدقات تُضاعف الثواب والأجر أضعاف مضاعفة لمن أنفق وتصدق في سبيل الله من كسبه الحلال الطيب»، حيث يأتي المتصدق يوم القيامة ليجد حسناته أمثال الجبال نتيجة عمله الطيب، مشيرًا إلى أن الصدقات تكفير السيئات والخطايا، فالصدقة واستظلال العبدالمتصدق بظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، وزيادة المال وبركته ونماءه بفضل الصدقة.