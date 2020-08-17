شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 3 مدن جامعية جديدة في طنطا بتكلفة 300 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن تنفيذ مشروع ضخم لإنشاء مدن جامعية جديدة بجامعة طنطا بتكلفة إجمالية قدرها 300 مليون جنيه.

جاء ذلك في أعقاب الزيارة التفقدية للمشروع بسبرباى، الاثنين، رافقه خلالها الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور عماد عتمان حرص الجامعة بقيادة الدكتور مجدي سبع على التطوير المستمر في كافة المجالات بما يدعم توجهات الدولة المصرية، بما في ذلك تطوير الخدمات الطلابية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وإتاحة الفرصة لغير القادرين على استكمال مسيرتهم التعليمية.

وأوضح نائب رئيس جامعة طنطا أن المشروع يضم إنشاء 3 مدن جامعية جديدة تقع على مساحة 3 آلاف متر بطاقة استيعابية 2000 طالب.

وأشار إلى أنه جاري العمل على قدم وساق للانتهاء منها في مواعيدها المحددة، حيث أكد الانتهاء من المدينة الجامعية الأولى خلال العام الحالي، والانتهاء من المدينة الثانية والثالثة خلال 18 شهرا من الآن.

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