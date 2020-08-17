شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 3 مدن جامعية جديدة في طنطا بتكلفة 300 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن تنفيذ مشروع ضخم لإنشاء مدن جامعية جديدة بجامعة طنطا بتكلفة إجمالية قدرها 300 مليون جنيه.
جاء ذلك في أعقاب الزيارة التفقدية للمشروع بسبرباى، الاثنين، رافقه خلالها الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.
وأكد الدكتور عماد عتمان حرص الجامعة بقيادة الدكتور مجدي سبع على التطوير المستمر في كافة المجالات بما يدعم توجهات الدولة المصرية، بما في ذلك تطوير الخدمات الطلابية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وإتاحة الفرصة لغير القادرين على استكمال مسيرتهم التعليمية.
وأوضح نائب رئيس جامعة طنطا أن المشروع يضم إنشاء 3 مدن جامعية جديدة تقع على مساحة 3 آلاف متر بطاقة استيعابية 2000 طالب.
وأشار إلى أنه جاري العمل على قدم وساق للانتهاء منها في مواعيدها المحددة، حيث أكد الانتهاء من المدينة الجامعية الأولى خلال العام الحالي، والانتهاء من المدينة الثانية والثالثة خلال 18 شهرا من الآن.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
96,475
-
تعافي
59,743
-
وفيات
5,160
كانت هذه تفاصيل خبر إنشاء 3 مدن جامعية جديدة في طنطا بتكلفة 300 مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.