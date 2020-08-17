شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 4 منازل على أراضي الدولة في بورسعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قاد أحمد زغلف، رئيس حى الجنوب ببورسعيد، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة. تمكنت الحملة من إزالة مبنى سكني بقرية الرضوان و3 مباني سكنية بقرية العاشر، بمساحة إجمالية 600 م. يأتي ذلك تنفيذاً لقرار محافظ بورسعيد بالقضاء على العشوائيات في جميع مناطق وقري حي الجنوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,475

تعافي 59,743

وفيات 5,160

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 4 منازل على أراضي الدولة في بورسعيد (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.