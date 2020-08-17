شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: 5 مدارس تعليمية جديدة بمركز جرجا بتكلفة 25 مليونا و700 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، عن انتهاء هيئة الأبنية التعليمة من إقامة وتوسعة 5 مدارس تعليمة جديدة بدائرة مركز ومدينة جرجا، بإجمالى تكاليف بلغت 25 مليون و700 ألف جنيه.

وقال المحافظ - في تصريحات له اليوم- إن المدارس الجديدة وأعمال التوسعة في المدارس الحالية والتى من المقرر تشغيلها في العام الدراسى الجديد، تأتى في إطار إهتمام الدولة والمحافظة بمشروعات التعليم، وتطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية، والقضاء على الكثافة المرتفعة داخل الفصول الدراسية وبخاصة في مدارس القرى.

ولفت إلى أن المشروعات التعليمية الجديدة بمركز جرجا شملت إقامة مدرستين جديدتين للتعليم الإعدادى بقرية المساعيد، ونجع على بهنسى، وإقامة مبانى جديدة للتوسعة بمدارس نجع عويس الإبتدائية، والشيخ يوسف للتعليم الأساسى، والأبعادية للثانوى العام، بإجمالى 69 فصلا دراسيا جديدا، يستفيد منها 2760 طالبا وطالبة.