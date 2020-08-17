شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادي: مبادرة «ميغلاش عليك» حفزت على تشجيع المنتج المحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن جائحة كورونا جعلت هناك ركود اقتصادى في السوق بشكل عام، ولكن البنك المركزى تجاوب مع هذا الركود بتأجيل الاستحقاقات البنكية «الأقساط المستحقة دفعها» لمدة 6 اشهر إلى جانب طرح العديد من المبادرات لتنشيط السوق ونقله من حالة الركود إلى حالة الرواج.

وأوضح «شعيب»، خلال لقائه ببرنامج «همزة وصل»، المذاع عبر فضائية «النيل الإخبارية»، أنه مع التوسع في الصناعة ينتج عنه انخفاضًا في نسبة البطالة بشكل عام، مشيرًا إلى أن مبادرة «ميغلاش عليك» تعمل على تحفيز الاستهلال وتشجيع المنتج المحلي؛ خاصة أن الصناعة تُمثل 16% من الناتج المحلي الإجمالى، موضحًا أن الدولة المصرية تعمل على زيادة هذه النسبة لتصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه من ضمن الثمار الذي تم حصده من برنامج الإصلاح الاقتصادي أنه وصل معدل البطالة في أواخر عام 2019 إلى 7.5% وهو معدل تاريخي حيث النسبة كانت 13،5% عام 2013، وذلك بفضل الاهتمام بالصناعة والمشروعات القومية والبينية التحتية والمرافق ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة والتى استقطبت الكثير من الأيدي العاملة وانخفاض نسبة البطالة.