شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة مكبرات صوت و«تروسيكلات» في حملة إشغالات بحي الزهور ببورسعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن السعيد رخا، رئيس حي الزهور في بورسعيد، الاثنين، حملة لإزالة الاشغالات، أسفرت عن مصادرة 3 مكبرات صوت، وإزالة تحويطة أسفل سلم عمارة 74 بمنطقة خالد بن الوليد، وازالة إشغالات بمنطقة الحرفيين بجوار عمارو 23 وازالة إشغالات بجوار مكتب بريد على بن ابي طالب.

وقامت لجنة مشتركة بالتفتيش على تطبيق الإجراءات القانونية الصادرة عن وزارة التنمية المحلية بكافتيريات الشاطئ بنطاق حي الزهور ومراجعة الاشتراطات والاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وكذلك التنبيه على قرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بمواعيد الغلق الساعة ١٢ مساءا.

وتلاحظ اثناء الحملة وجود سرقة تيار كهربائي من اعمدة الاضاءة العامة بشارع سعد زغلول امام الجبانات التي تم صيانتها مؤخرا، ما أدى إلى وجود تلف ببعض الكابلات وكذلك قواطع التيار التي تم تركيبها، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة 2 تروسيكل لقيام أصحابهم بسرقة التيار الكهربائي.